NYT: в США признали, что убийство Хаменеи не нарушило боеспособность Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
11:45 11.03.2026
NYT: в США признали, что убийство Хаменеи не нарушило боеспособность Ирана
в мире, иран, сша, вена, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вена, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Hasnoor HussainПортрет Али Хаменеи
© REUTERS / Hasnoor Hussain
Портрет Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не нарушило боеспособность страны, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и военных экспертов.
"Официальные лица и военные эксперты заявили, что Иран ежедневно демонстрирует, что убийство верховного лидера страны в начале войны полностью не подорвало его боеспособность", - говорится в материале издания.
По словам собеседников газеты, Иран не ведет себя так, словно "обезглавлен".
Ранее постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что народ Ирана един и полон решимости твёрдо защищать страну, честь и интересы. По его словам, иранские ВС продолжат защищать страну всеми доступными средствами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
