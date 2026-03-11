Трамп может облегчить санкции из-за роста цен на нефть, заявил Келлог

ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность смягчения нефтяных санкций против России из-за роста мировых цен на нефть на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил в интервью агентству Киодо бывший спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.
По его словам, такой шаг может быть направлен на поддержку стран-партнёров США, включая Японию, которая в значительной степени зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.
Келлог также признал, что военная операция США против Ирана влияет на внимание Вашингтона к другим международным кризисам. "Украина отодвинута на второй план", - сказал он, отметив, что основное внимание администрации Трампа сейчас сосредоточено на операции против Ирана.
Во вторник Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, против которых отменят рестрикции.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически остановили судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. В среду они держатся чуть ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.