Катар требует глобального участия в деэскалации в регионе, заявил МИД - РИА Новости, 11.03.2026
20:32 11.03.2026
Катар требует глобального участия в деэскалации в регионе, заявил МИД
в мире, катар, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар требует глобального участия в деэскалации в регионе, заявил МИД

Аль-Хулейфи: Катар требует глобального участия в деэскалации в регионе

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Катар требует глобального участия в снижении эскалации в регионе, вызванной ударами Израиля и США по Ирану, и поиске постоянного решения по иранской проблеме, заявил госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулейфи.
"Мы требуем глобального вовлечения всех стран, чтобы они сыграли роль для прекращения эскалации в регионе и поиске постоянного решения, чтобы этот конфликт не повторился", - отметил он.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля
Вчера, 20:06
По словам госминистра, Катар понимает, сколько потребуется решить вопросов после завершения военного конфликта, поэтому активно проводит консультации с его стратегическими и региональными партнерами по этому поводу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
Вчера, 19:06
 
