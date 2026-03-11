Катар требует глобального участия в деэскалации в регионе, заявил МИД

ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Катар требует глобального участия в снижении эскалации в регионе, вызванной ударами Израиля и США по Ирану, и поиске постоянного решения по иранской проблеме, заявил госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулейфи.
"Мы требуем глобального вовлечения всех стран, чтобы они сыграли роль для прекращения эскалации в регионе и поиске постоянного решения, чтобы этот конфликт не повторился", - отметил он.
По словам госминистра, Катар понимает, сколько потребуется решить вопросов после завершения военного конфликта, поэтому активно проводит консультации с его стратегическими и региональными партнерами по этому поводу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.