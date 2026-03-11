Катар требует глобального участия в деэскалации в регионе, заявил МИД

ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Катар требует глобального участия в снижении эскалации в регионе, вызванной ударами Израиля и США по Ирану, и поиске постоянного решения по иранской проблеме, заявил госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулейфи.

"Мы требуем глобального вовлечения всех стран, чтобы они сыграли роль для прекращения эскалации в регионе и поиске постоянного решения, чтобы этот конфликт не повторился", - отметил он.