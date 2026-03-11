https://ria.ru/20260311/katar-2079980923.html
Средства ПВО отразили атаку вблизи северного побережья Катара
Средства ПВО отразили атаку вблизи северного побережья Катара - РИА Новости, 11.03.2026
Средства ПВО отразили атаку вблизи северного побережья Катара
Средства противовоздушной обороны Катара отразили атаку вблизи побережья города Аль-Хор на северо-востоке Катара, свидетелем чего стала корреспондент РИА... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
