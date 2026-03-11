Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО отразили атаку вблизи северного побережья Катара - РИА Новости, 11.03.2026
15:21 11.03.2026
Средства ПВО отразили атаку вблизи северного побережья Катара
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
катар
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Средства ПВО отразили атаку вблизи северного побережья Катара

Средства ПВО Катара отразили атаку у побережья города Аль-Хор

ДОХА, 11 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Средства противовоздушной обороны Катара отразили атаку вблизи побережья города Аль-Хор на северо-востоке Катара, свидетелем чего стала корреспондент РИА Новости.
Перехватили атаку над морем вблизи центральной набережной Аль-Хора и рядом с крупным гостиничным комплексом. До этого оповещение о наличии воздушной угрозы пришло на все мобильные телефоны в Катаре.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Катаре прогремела еще одна волна взрывов
