В столице Катара прогремела новая серия взрывов
Новая серия взрывов раздалась в столице Катара Дохе в среду утром, предположительно, в результате работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
