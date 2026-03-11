Рейтинг@Mail.ru
В столице Катара прогремела новая серия взрывов
08:25 11.03.2026 (обновлено: 08:35 11.03.2026)
В столице Катара прогремела новая серия взрывов
В столице Катара прогремела новая серия взрывов
Новая серия взрывов раздалась в столице Катара Дохе в среду утром, предположительно, в результате работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:25:00+03:00
2026-03-11T08:35:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В столице Катара прогремела новая серия взрывов

В столице Катара Дохе прогремела новая серия взрывов

Небоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в столице Катара Дохе в среду утром, предположительно, в результате работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Через примерно десять часов после предыдущего предупреждения о воздушной атаке на мобильные телефоны в Катаре пришло оповещение о новой воздушной опасности, после чего, по свидетельству РИА Новости, раздалась череда гулких разрывов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
