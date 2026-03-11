Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку
11:15 11.03.2026
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку - РИА Новости, 11.03.2026
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку
Пассажирка легкового автомобиля пострадала после того, как машина наехала на металлический штырь на дороге, сообщили в Госавтоинспекции Камчатского края. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку

В Петропавловске-Камчатском металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи . Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар — РИА Новости. Пассажирка легкового автомобиля пострадала после того, как машина наехала на металлический штырь на дороге, сообщили в Госавтоинспекции Камчатского края.
Как сообщается в пресс-релизе ведомства, во вторник вечером на улице Пономарева в Петропавловске-Камчатском водитель Toyota Corolla Axio наехал на препятствие - торчащий из асфальта металлический штырь.
"Произошло сквозное повреждение днище автомобиля и пассажирского сидения. В результате ДТП телесные повреждения получила 47-летняя женщина-пассажир, ей оказана медицинская помощь", - сообщает ГИБДД.
