На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку - РИА Новости, 11.03.2026
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку
Пассажирка легкового автомобиля пострадала после того, как машина наехала на металлический штырь на дороге, сообщили в Госавтоинспекции Камчатского края. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:15:00+03:00
2026-03-11T11:15:00+03:00
2026-03-11T11:15:00+03:00
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
гибдд мвд рф
toyota corolla
камчатский край
петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
На Камчатке металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку
В Петропавловске-Камчатском металлический штырь пробил машину и ранил пассажирку