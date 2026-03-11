Рейтинг@Mail.ru
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега - РИА Новости, 11.03.2026
05:38 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/kamchatka-2079846383.html
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега - РИА Новости, 11.03.2026
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега
2026-03-11T05:38:00+03:00
2026-03-11T05:38:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
общество
петропавловск-камчатский
камчатка
петропавловск-камчатский, камчатка, общество
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Общество
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега

В столице Камчатки за двое суток выпало 60 процентов месячной нормы снега

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнегопад в Петропавловске-Камчатском
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар — РИА Новости. Циклон, подошедший к югу полуострова Камчатка в минувшие выходные, постепенно теряет силу, однако за два дня в Петропавловске-Камчатском выпало около 60% обычного месячного объема снега, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.
"Основной пик циклона прошел, в ближайшие дни на крайнем юге будет сохраняться циклонический режим погоды – с небольшим снегом и облачностью. За двое последних суток в Петропавловске-Камчатском выпало 60 миллиметров осадков, что составляет 58% месячной нормы", — сказала Приходько.
По ее словам, в остальных районах края в ближайшие дни ожидается влияние антициклона.
Люди во время снегопада - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ученый назвал регион, в котором установлен полувековой рекорд по снегу
3 марта, 06:30
 
Петропавловск-КамчатскийКамчаткаОбщество
 
 
