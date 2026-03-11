https://ria.ru/20260311/kamchatka-2079846383.html
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар — РИА Новости. Циклон, подошедший к югу полуострова Камчатка в минувшие выходные, постепенно теряет силу, однако за два дня в Петропавловске-Камчатском выпало около 60% обычного месячного объема снега, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.
"Основной пик циклона прошел, в ближайшие дни на крайнем юге будет сохраняться циклонический режим погоды – с небольшим снегом и облачностью. За двое последних суток в Петропавловске-Камчатском
выпало 60 миллиметров осадков, что составляет 58% месячной нормы", — сказала Приходько.
По ее словам, в остальных районах края в ближайшие дни ожидается влияние антициклона.