В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар — РИА Новости. Циклон, подошедший к югу полуострова Камчатка в минувшие выходные, постепенно теряет силу, однако за два дня в Петропавловске-Камчатском выпало около 60% обычного месячного объема снега, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.