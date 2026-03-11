Рейтинг@Mail.ru
Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана, заявила Каллас - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/kallas-2079979436.html
Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана, заявила Каллас
Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана, заявила Каллас - РИА Новости, 11.03.2026
Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана, заявила Каллас
Послы стран-участниц ЕС одобрили новые санкции в отношении 19 иранских чиновников и организаций, якобы ответственных за нарушения прав человека, заявила глава... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:16:00+03:00
2026-03-11T15:16:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_826:178:2303:1009_1920x0_80_0_0_aa8001268120bd19b3c0cc44c65aa613.jpg
https://ria.ru/20260311/fitso-2079885242.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_820:144:2422:1346_1920x0_80_0_0_922ac119ea544c42fabacba796f3313b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, кайя каллас, евросоюз
В мире, Иран, США, Израиль, Кайя Каллас, Евросоюз
Послы ЕС одобрили новые санкции против Ирана, заявила Каллас

Каллас: послы ЕС одобрили новые санкции против 19 иранских лиц и организаций

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Послы стран-участниц ЕС одобрили новые санкции в отношении 19 иранских чиновников и организаций, якобы ответственных за нарушения прав человека, заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.
"Сегодня послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции в отношении 19 чиновников и организаций (Ирана - ред.), ответственных за серьезные нарушения прав человека", - написала Каллас в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану
Вчера, 10:25
 
В миреИранСШАИзраильКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала