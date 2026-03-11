Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль попытались вбить клин в исламский мир, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.03.2026
23:01 11.03.2026
США и Израиль попытались вбить клин в исламский мир, заявил Кадыров
в мире, иран, сша, израиль, рамзан кадыров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Рамзан Кадыров, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль попытались вбить клин в исламский мир, заявил Кадыров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир, совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир. В результате этой атаки погибли Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 учащихся средней школы города Менаб, а также множество мирных жителей", - написал он в Telegram-канале.
Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса
Вчера, 22:38
Кадыров считает, что Иран сознательно спровоцировали на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны.
"Народы этих стран связывает многое — соседство, религия, история, культура, экономика. Важно сохранять способность к диалогу, чтобы противостоять внешним силам посеять вражду", - заключил Кадыров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
Вчера, 21:35
 
