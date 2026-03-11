"Хезболла" нанесла удары по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" нанесло массированный удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках вновь объявленной операции, говорится в заявлении движения.

"В рамках серии операций "Аль-Асф аль-Маакуль", а также в соответствии с предупреждением, направленным исламским сопротивлением поселениям Кирьят-Шмона и Нагария, бойцы исламского сопротивления в 19.40 в среду, 11.03.2026, нанесли по ним ракетные залпы", - написано в заявлении.