23:22 11.03.2026 (обновлено: 23:27 11.03.2026)
"Хезболла" нанесла удары по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария
"Хезболла" нанесла удары по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария
Ливанское движение "Хезболла" нанесло массированный удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках вновь объявленной операции, говорится в РИА Новости, 11.03.2026
в мире, хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
© РИА Новости / Михаил АлаеддинФлаги движения "Хезболла"
Флаги движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Флаги движения "Хезболла" . Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" нанесло массированный удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках вновь объявленной операции, говорится в заявлении движения.
"В рамках серии операций "Аль-Асф аль-Маакуль", а также в соответствии с предупреждением, направленным исламским сопротивлением поселениям Кирьят-Шмона и Нагария, бойцы исламского сопротивления в 19.40 в среду, 11.03.2026, нанесли по ним ракетные залпы", - написано в заявлении.
Бойцы ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Хезболла" объявила о новой операции против Израиля
