Израильская авиация нанесла шесть ударов по пригороду Бейрута
Израильская боевая авиация нанесла вторую серию мощных ударов по южному пригороду Бейрута менее чем за 15 минут, предает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
