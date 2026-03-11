Израильская авиация нанесла шесть ударов по пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла вторую серию мощных ударов по южному пригороду Бейрута менее чем за 15 минут, предает корреспондент РИА Новости.

Не менее шести ударов было нанесено боевыми самолетами по разным районам пригорода ливанской столицы при второй серии ударов.