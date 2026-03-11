Рейтинг@Mail.ru
22:38 11.03.2026 (обновлено: 22:39 11.03.2026)
Израильская авиация нанесла шесть ударов по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла шесть ударов по пригороду Бейрута
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильская авиация нанесла шесть ударов по пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла вторую серию мощных ударов по южному пригороду Бейрута менее чем за 15 минут, предает корреспондент РИА Новости.
Не менее шести ударов было нанесено боевыми самолетами по разным районам пригорода ливанской столицы при второй серии ударов.
Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ
В миреБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
