ЦАХАЛ нанесла серию ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
22:06 11.03.2026 (обновлено: 23:07 11.03.2026)
ЦАХАЛ нанесла серию ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ нанесла серию ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия Израиля заявила о серии ударов по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 11.03.2026
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
бейрут
израиль
бейрут
Новости
ru-RU
израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, бейрут
Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Бейрут
ЦАХАЛ нанесла серию ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

ЦАХАЛ заявила о серии ударов по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Последствия ударов Израиля по пригороду Бейрута
Последствия ударов Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов Израиля по пригороду Бейрута
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия Израиля заявила о серии ударов по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте.
"ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - ред.) начал крупномасштабную волную ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте", - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В Армии Израиля также добавили, что продолжают перехват воздушных целей, выпущенных "Хезболлах" по Израилю.
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 21:44
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане
Израиль Хезболла Военная операция США и Израиля против Ирана В мире Бейрут
 
 
Заголовок открываемого материала