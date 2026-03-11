Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Руководство Израиля готовится к возможному усилению ударов со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" в среду вечером, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Израиль готовится к возможному "значительному усилению" ударов со стороны Ирана и "Хезболлах" в среду вечером", - говорится в сообщении телеканала.
Собеседник CNN также отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен созвать совещание руководителей политических и силовых структур Израиля для обсуждения последних событий.
В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения.