Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
21:36 11.03.2026
Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
биньямин нетаньяху
амир саид иравани
хезболла
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, биньямин нетаньяху, амир саид иравани, хезболла, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Биньямин Нетаньяху, Амир Саид Иравани, Хезболла, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль готовится к усилению ударов Ирана и "Хезболлы", пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Руководство Израиля готовится к возможному усилению ударов со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" в среду вечером, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта с США и Израилем
Вчера, 21:27
"Израиль готовится к возможному "значительному усилению" ударов со стороны Ирана и "Хезболлах" в среду вечером", - говорится в сообщении телеканала.
Собеседник CNN также отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен созвать совещание руководителей политических и силовых структур Израиля для обсуждения последних событий.
В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
В ночь на 2 марта движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ армия Израиля начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения.
Вашингтон и Тель-Авив не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ущерб США и Израиля должен сдержать от атак в будущем, заявили в Иране
Вчера, 20:50
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиБиньямин НетаньяхуАмир Саид ИраваниХезболлаООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
