Начальник Генштаба армии Израиля заявил о планах усилить удары по Ирану - РИА Новости, 11.03.2026
16:25 11.03.2026
Начальник Генштаба армии Израиля заявил о планах усилить удары по Ирану
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в среду заявил, что Израиль будет усиливать удары по Ирану с целью ослабления его военного
в мире, иран, израиль, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Начальник Генштаба армии Израиля заявил о планах усилить удары по Ирану

Истребитель военно-воздушных сил Израиля. . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в среду заявил, что Израиль будет усиливать удары по Ирану с целью ослабления его военного потенциала.
"Мы ведем кампанию, которая всё глубже подрывает иранский режим и его основы, одновременно отдаляя угрозу на длительный срок. К настоящему моменту нами уничтожены тысячи военнослужащих режима и его командиров. Мы продолжим усиливать удары по режиму и его военному потенциалу", - заявил Замир на авиабазе Тель-Ноф, слова которого распространила пресс-служба ЦАХАЛ.
Замир отметил, что никто из "врагов" еврейского государства не обладает иммунитетом, и Израиль знает, как добраться до каждого из них.
"Мы продолжаем атаковать и ослаблять ось террора - от её центра в Тегеране до главного звена в Бейруте. Оно (движение "Хезболлах" - ред.) платит цену за свою поддержку Ирана. Мы не откажемся от цели её разоружения - и эта кампания поможет нам ускорить этот процесс", - заявил начальник Генерального штаба.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Израиле заявили, что у операции против Ирана нет ограничений по времени
