Начальник Генштаба армии Израиля заявил о планах усилить удары по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в среду заявил, что Израиль будет усиливать удары по Ирану с целью ослабления его военного потенциала.

"Мы ведем кампанию, которая всё глубже подрывает иранский режим и его основы, одновременно отдаляя угрозу на длительный срок. К настоящему моменту нами уничтожены тысячи военнослужащих режима и его командиров. Мы продолжим усиливать удары по режиму и его военному потенциалу", - заявил Замир на авиабазе Тель-Ноф, слова которого распространила пресс-служба ЦАХАЛ.