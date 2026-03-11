Начальник Генштаба армии Израиля заявил о планах усилить удары по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в среду заявил, что Израиль будет усиливать удары по Ирану с целью ослабления его военного потенциала.
"Мы ведем кампанию, которая всё глубже подрывает иранский режим и его основы, одновременно отдаляя угрозу на длительный срок. К настоящему моменту нами уничтожены тысячи военнослужащих режима и его командиров. Мы продолжим усиливать удары по режиму и его военному потенциалу", - заявил Замир на авиабазе Тель-Ноф, слова которого распространила пресс-служба ЦАХАЛ.
Замир отметил, что никто из "врагов" еврейского государства не обладает иммунитетом, и Израиль знает, как добраться до каждого из них.
"Мы продолжаем атаковать и ослаблять ось террора - от её центра в Тегеране до главного звена в Бейруте. Оно (движение "Хезболлах" - ред.) платит цену за свою поддержку Ирана. Мы не откажемся от цели её разоружения - и эта кампания поможет нам ускорить этот процесс", - заявил начальник Генерального штаба.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.