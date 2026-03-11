Рейтинг@Mail.ru
Израиль выставляет старые видео за успехи против Ирана, пишут СМИ
15:45 11.03.2026
Израиль выставляет старые видео за успехи против Ирана, пишут СМИ
Израиль выставляет старые видео за успехи против Ирана, пишут СМИ
Израиль выставляет старые видео за успехи против Ирана, пишут СМИ

Al Jazeera: Израиль выставляет старые видео за успехи в операции против Ирана

Флаг Израиля
Флаг Израиля. Архивное фото
ДОХА, 11 мар - РИА Новости. Видео авиаударов по военным объектам на иранской территории, опубликованные пресс-службой армии Израиля после начала атаки на Иран 28 февраля, относятся к событиям 2025 года и публиковалось ранее, утверждает катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира" в своем расследовании от 11 марта.
"Официальные аккаунты Израиля в соцсетях и поддерживающие его пользователи распространяли видео с авиаударом по военному объекту в Иране, утверждая, что это новые удары израильской армии, осуществленные уже в ходе нынешней эскалации. Однако расследование демонстрирует, что эти видео не является новым, а относится к прошлым атакам (июнь 2025 года - ред.)", - говорится в тексте расследования, опубликованном на сайте телеканала.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля
Вчера, 14:49
Авторы расследования утверждают, что Израиль использует видео, снятое с помощью тепловизора, без четких указаний на время осуществления съемки. Проверка этих кадров выявила, что они "не являются новыми и не демонстрируют недавние удары", о которых говорит израильская армия.
"Публикация подобных роликов являются частью информационной войны, которая идет параллельно с боевыми действиями, поэтому противоборствующие стороны стремятся подчеркнуть свои успехи и занизить потери", - резюмируют авторы расследования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Израиле заявили, что у операции против Ирана нет ограничений по времени
Вчера, 15:00
 
