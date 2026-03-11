Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что у операции против Ирана нет ограничений по времени
15:00 11.03.2026
В Израиле заявили, что у операции против Ирана нет ограничений по времени
В Израиле заявили, что у операции против Ирана нет ограничений по времени
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться без ограничений по времени и до достижения всех... РИА Новости, 11.03.2026
В Израиле заявили, что у операции против Ирана нет ограничений по времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться без ограничений по времени и до достижения всех поставленных целей.
"Эта операция, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые ежедневно общаются и координируют свои действия... будет продолжаться без ограничений по времени... пока мы не достигнем всех целей и не выиграем битву", - заявил Кац, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
