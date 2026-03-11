Глава Израиля считает, что его страна не подталкивала США к атаке на Иран

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что США приняли самостоятельное решение напасть на Иран, тем самым он исключил влияние на это со стороны Израиля.

"Честно говоря, это решение президента (США Дональда) Трампа (начать боевые действия против Ирана - ред.). Во главе своей страны он является лидером свободного мира. Ему не нужно, чтобы Израиль его куда-то вел", - заявил Герцог в интервью немецкой газете Bild

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также утверждал, что США приняли решение о начале военной операции против Ирана не под давлением Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.