https://ria.ru/20260311/izrail-2079838026.html
Глава Израиля считает, что его страна не подталкивала США к атаке на Иран
Глава Израиля считает, что его страна не подталкивала США к атаке на Иран - РИА Новости, 11.03.2026
Глава Израиля считает, что его страна не подталкивала США к атаке на Иран
Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что США приняли самостоятельное решение напасть на Иран, тем самым он исключил влияние на это со стороны Израиля. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:30:00+03:00
2026-03-11T03:30:00+03:00
2026-03-11T03:30:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
ицхак герцог
марко рубио
bild
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154809/38/1548093869_0:149:2859:1757_1920x0_80_0_0_32afdbe59dab6ba8da27a1ef8132fb0d.jpg
https://ria.ru/20260311/voyna-2079834588.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154809/38/1548093869_160:0:2700:1905_1920x0_80_0_0_8e21947e5106f034a89032ad932a09f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, ицхак герцог, марко рубио, bild, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Ицхак Герцог, Марко Рубио, Bild, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава Израиля считает, что его страна не подталкивала США к атаке на Иран
Президент Израиля Ицхак Герцог: США сами приняли решение напасть на Иран
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог утверждает, что США приняли самостоятельное решение напасть на Иран, тем самым он исключил влияние на это со стороны Израиля.
"Честно говоря, это решение президента (США Дональда) Трампа (начать боевые действия против Ирана - ред.). Во главе своей страны он является лидером свободного мира. Ему не нужно, чтобы Израиль его куда-то вел", - заявил Герцог в интервью немецкой газете Bild
.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио также утверждал, что США приняли решение о начале военной операции против Ирана не под давлением Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.