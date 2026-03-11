Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прогремели взрывы
02:13 11.03.2026 (обновлено: 03:55 11.03.2026)
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе над городом слышны взрывы, передает... РИА Новости, 11.03.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы

В Тель-Авиве прогремели взрывы после сообщений об атаке Ирана

Работа ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве
© REUTERS / Dylan Martinez
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
