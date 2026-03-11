https://ria.ru/20260311/izrail-2079832653.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе над городом слышны взрывы, передает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:13:00+03:00
2026-03-11T02:13:00+03:00
2026-03-11T03:55:00+03:00
тель-авив
иран
израиль
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
западный берег реки иордан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079431190_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_0026a4e1011f1517c9bb6ecf78ec4a68.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
тель-авив
иран
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079431190_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d8edafb397391616e650207b81b9b2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, иран, израиль, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, западный берег реки иордан
Тель-Авив, Иран, Израиль, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Западный берег реки Иордан
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы после сообщений об атаке Ирана