В Тель-Авиве прогремели взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.