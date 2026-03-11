https://ria.ru/20260311/izrail-2079832034.html
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ
Израиль отклонил просьбу Ливана об установлении режима прекращения огня перед проведением переговоров на Кипре, которые по этой причине были отложены, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:05:00+03:00
2026-03-11T02:05:00+03:00
2026-03-11T02:05:00+03:00
в мире
израиль
ливан
кипр
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079229678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10fcf90392aea032a8cd965245ab33ca.jpg
https://ria.ru/20260311/izrail-2079830738.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
израиль
ливан
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079229678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_537e183956ec0bf472a5555ce70f08cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, кипр, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Кипр, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ
FT: Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня перед переговорами