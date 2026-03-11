Рейтинг@Mail.ru
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
02:05 11.03.2026
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ
Израиль отклонил просьбу Ливана об установлении режима прекращения огня перед проведением переговоров на Кипре, которые по этой причине были отложены, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
израиль
ливан
кипр
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
кипр
2026
Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня, пишут СМИ

FT: Израиль отклонил просьбу Ливана о прекращении огня перед переговорами

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Израиль отклонил просьбу Ливана об установлении режима прекращения огня перед проведением переговоров на Кипре, которые по этой причине были отложены, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Израиль отверг дипломатические предложения Ливана о прекращении эскалации против движения "Хезболлах", потребовав, чтобы переговоры проходили в условиях продолжающихся боевых действий", - пишет издание.
Отмечается, что переговоры, которые планировалось провести на Кипре, не состоялись из-за разногласий по поводу последовательности действий: Бейрут потребовал прекращения огня до начала любой встречи, а израильская сторона хотела лишь обсудить возможность прекращения огня.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах государства, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
