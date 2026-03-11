Рейтинг@Mail.ru
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном - РИА Новости, 11.03.2026
02:03 11.03.2026
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном - РИА Новости, 11.03.2026
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном
Президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать возможный срок окончания боевых действий против Ирана, заявив при этом о намерении пойти до конца. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
ицхак герцог
bild
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, ицхак герцог, bild, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Ицхак Герцог, Bild, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном

И цхак Герцог заявил о намерении добиться результата в конфликте с Ираном

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать возможный срок окончания боевых действий против Ирана, заявив при этом о намерении пойти до конца.
"Если мы будем оценивать всё только по тахометру, то никуда не продвинемся. Нам нужно глубоко вздохнуть и добиться конечного результата", - заявил Герцог в интервью немецкой газете Bild.
При этом израильский президент увязал начавшийся в октябре 2023 года конфликт в секторе Газа с нападением Израиля и США на Иран.
"Это взаимосвязанная война. Она началась 7 октября, и, по моему мнению, мы, возможно, приближаемся к последней главе этой войны, которая изменит всю конфигурацию на Ближнем Востоке", - сказал Герцог.
Также он заявил, что Израиль совместно с США ставят своей целью "устранение иранской угрозы".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранИзраильСШАИцхак ГерцогBildВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
