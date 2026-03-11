https://ria.ru/20260311/izrail-2079831841.html
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном
2026-03-11T02:03:00+03:00
Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном
И цхак Герцог заявил о намерении добиться результата в конфликте с Ираном
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать возможный срок окончания боевых действий против Ирана, заявив при этом о намерении пойти до конца.
"Если мы будем оценивать всё только по тахометру, то никуда не продвинемся. Нам нужно глубоко вздохнуть и добиться конечного результата", - заявил Герцог
в интервью немецкой газете Bild
.
При этом израильский президент увязал начавшийся в октябре 2023 года конфликт в секторе Газа с нападением Израиля
и США
на Иран
.
"Это взаимосвязанная война. Она началась 7 октября, и, по моему мнению, мы, возможно, приближаемся к последней главе этой войны, которая изменит всю конфигурацию на Ближнем Востоке", - сказал Герцог.
Также он заявил, что Израиль совместно с США ставят своей целью "устранение иранской угрозы".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.