Президент Израиля отказался спрогнозировать срок окончания войны с Ираном

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать возможный срок окончания боевых действий против Ирана, заявив при этом о намерении пойти до конца.

"Это взаимосвязанная война. Она началась 7 октября, и, по моему мнению, мы, возможно, приближаемся к последней главе этой войны, которая изменит всю конфигурацию на Ближнем Востоке", - сказал Герцог.