01:48 11.03.2026 (обновлено: 10:25 11.03.2026)
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по Бейруту параллельно с атакой на Иран. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:48:00+03:00
2026-03-11T10:25:00+03:00
в мире
иран
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту

ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Ливану параллельно с атакой на Иран

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия авиаударов по Бейруту, Ливан
Последствия авиаударов по Бейруту, Ливан
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по Бейруту параллельно с атакой на Иран.
"Параллельно с ударами в Иране: ЦАХАЛ начала (новую - ред.) волну ударов в Бейруте", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что недавно ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в районе Дахия в ливанской столице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
