ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по Бейруту параллельно с атакой на Иран.

Отмечается, что недавно ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре движения "Хезболлах" в районе Дахия в ливанской столице.