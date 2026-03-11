https://ria.ru/20260311/izrail-2079830738.html
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту - РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по Бейруту параллельно с атакой на Иран. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
иран
бейрут
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Бейруту
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Ливану параллельно с атакой на Иран