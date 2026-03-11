"Эксмо" зарегистрировало товарный знак в России

Рейтинг@Mail.ru
07:40 11.03.2026
россия, европа, эксмо, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Европа, Эксмо, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Книги. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Одно из крупнейших российских издательств "Эксмо" зарегистрировало товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Магистраль" поступила в ведомство в феврале 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь компания сможет под товарным знаком продавать в России не только электронные книги и печатную продукцию, но и канцелярию, сумки, предметы мебели и одежды.
"Эксмо" - один из лидеров книжного рынка Европы. Издательство было основано в 1991 году. Совокупный тираж превышает 50 миллионов экземпляров.
