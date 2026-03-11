Рейтинг@Mail.ru
Итальянский министр оценил запасы газа в стране - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 11.03.2026 (обновлено: 12:07 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/italiya-2079890771.html
Итальянский министр оценил запасы газа в стране
Итальянский министр оценил запасы газа в стране - РИА Новости, 11.03.2026
Итальянский министр оценил запасы газа в стране
Запасы газа в Италии одни из самых больших в Европе, на фоне нестабильности на рынке энергоносителей правительство готовит пакет мер для борьбы с ростом цен,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:45:00+03:00
2026-03-11T12:07:00+03:00
в мире
европа
италия
катар
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079915968_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_5a168895221e5433f19bbbb1e7313e90.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
https://ria.ru/20260310/ice-2079790672.html
европа
италия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079915968_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_8dfb046c233a045b4e84a8eccdd63eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, италия, катар, природный газ
В мире, Европа, Италия, Катар, Природный газ
Итальянский министр оценил запасы газа в стране

Пикетто-Фратин назвал запасы газа в Италии одними из самых больших в Европе

© AP Photo / Hiro KomaeМинистр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин
Министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Hiro Komae
Министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 11 мар - РИА Новости. Запасы газа в Италии одни из самых больших в Европе, на фоне нестабильности на рынке энергоносителей правительство готовит пакет мер для борьбы с ростом цен, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин.
"(Запасы) очень хорошие, одни из высоких в Европе: у нас 8 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно двухлетнему объему закупок СПГ из Катара, которые покрывают около 10% нашей потребности в газе", - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
Остальная часть газа, добавил он, поступает из США (40%), а 50% – по трубопроводам из Азербайджана, Алжира, Норвегии и Ливии. Кроме того, еще 12 миллиардов кубометров газа поступают на терминалы регазификации.
Пикетто-Фратин добавил, что правительство готовит меры для борьбы с колебаниями цен на энергетическом рынке. Среди них обсуждается введение подвижных акцизов на автомобильное топливо, а также борьба со спекулянтами.
"Совершенно очевидно, что в такой нестабильной ситуации есть те, кто пользуется ею, проводя откровенно спекулятивные операции. Но мы работаем над этим, отслеживаем ситуацию ежеминутно и продолжаем осуществлять контроль для предотвращения нарушений", - сказал министр.
Специализированное издание Staffetta Quotidiana, отчитывающееся о положении на заправках страны, во вторник сообщило о замедлении роста цен на топливо. По его данным, на фоне снижения мировых цен на нефть стоимость нефтепродуктов продолжила расти, что постепенно отражается на ценах для автомобилистов.
Согласно последним данным мониторинга примерно 20 тысяч автозаправочных станций, средняя цена бензина в режиме самообслуживания составляет около 1,783 евро за литр, а дизельного топлива - 1,97 евро. При обслуживании оператором стоимость бензина достигает примерно 1,919 евро за литр, дизеля - около 2,097 евро.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе выросли вдвое с конца февраля
10 марта, 19:48
 
В миреЕвропаИталияКатарПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала