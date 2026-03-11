Итальянский министр оценил запасы газа в стране

РИМ, 11 мар - РИА Новости. Запасы газа в Италии одни из самых больших в Европе, на фоне нестабильности на рынке энергоносителей правительство готовит пакет мер для борьбы с ростом цен, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин.

"(Запасы) очень хорошие, одни из высоких в Европе: у нас 8 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно двухлетнему объему закупок СПГ из Катара, которые покрывают около 10% нашей потребности в газе", - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera

Остальная часть газа, добавил он, поступает из США (40%), а 50% – по трубопроводам из Азербайджана, Алжира, Норвегии и Ливии. Кроме того, еще 12 миллиардов кубометров газа поступают на терминалы регазификации.

Пикетто-Фратин добавил, что правительство готовит меры для борьбы с колебаниями цен на энергетическом рынке. Среди них обсуждается введение подвижных акцизов на автомобильное топливо, а также борьба со спекулянтами.

"Совершенно очевидно, что в такой нестабильной ситуации есть те, кто пользуется ею, проводя откровенно спекулятивные операции. Но мы работаем над этим, отслеживаем ситуацию ежеминутно и продолжаем осуществлять контроль для предотвращения нарушений", - сказал министр.

Специализированное издание Staffetta Quotidiana, отчитывающееся о положении на заправках страны, во вторник сообщило о замедлении роста цен на топливо. По его данным, на фоне снижения мировых цен на нефть стоимость нефтепродуктов продолжила расти, что постепенно отражается на ценах для автомобилистов.