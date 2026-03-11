Итальянский министр оценил запасы газа в стране

РИМ, 11 мар - РИА Новости. Запасы газа в Италии одни из самых больших в Европе, на фоне нестабильности на рынке энергоносителей правительство готовит пакет мер для борьбы с ростом цен, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин.
"(Запасы) очень хорошие, одни из высоких в Европе: у нас 8 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно двухлетнему объему закупок СПГ из Катара, которые покрывают около 10% нашей потребности в газе", - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.
Остальная часть газа, добавил он, поступает из США (40%), а 50% – по трубопроводам из Азербайджана, Алжира, Норвегии и Ливии. Кроме того, еще 12 миллиардов кубометров газа поступают на терминалы регазификации.
Пикетто-Фратин добавил, что правительство готовит меры для борьбы с колебаниями цен на энергетическом рынке. Среди них обсуждается введение подвижных акцизов на автомобильное топливо, а также борьба со спекулянтами.
"Совершенно очевидно, что в такой нестабильной ситуации есть те, кто пользуется ею, проводя откровенно спекулятивные операции. Но мы работаем над этим, отслеживаем ситуацию ежеминутно и продолжаем осуществлять контроль для предотвращения нарушений", - сказал министр.
Специализированное издание Staffetta Quotidiana, отчитывающееся о положении на заправках страны, во вторник сообщило о замедлении роста цен на топливо. По его данным, на фоне снижения мировых цен на нефть стоимость нефтепродуктов продолжила расти, что постепенно отражается на ценах для автомобилистов.
Согласно последним данным мониторинга примерно 20 тысяч автозаправочных станций, средняя цена бензина в режиме самообслуживания составляет около 1,783 евро за литр, а дизельного топлива - 1,97 евро. При обслуживании оператором стоимость бензина достигает примерно 1,919 евро за литр, дизеля - около 2,097 евро.
