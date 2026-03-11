Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала признаки опасного истощения - РИА Новости, 11.03.2026
14:16 11.03.2026
Эксперт назвала признаки опасного истощения
Истощение, требующее медицинской помощи, выражается в отсутствии способности поддерживать повседневную активность, сообщила врач-психотерапевт АО "Медицина"...
Эксперт назвала признаки опасного истощения

Крашкина: пренебрежение простейшими бытовыми вещами может говорить об истощении

Девушка - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Девушка. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Истощение, требующее медицинской помощи, выражается в отсутствии способности поддерживать повседневную активность, сообщила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
"Если человек постоянно находится на больничном листе, если утром он не может встать с кровати и начинает манкировать даже элементарными бытовыми вещами, например, принять душ, вымыть голову, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих профессиональных и повседневных обязанностей, то это уже может говорить об объективном истощении", - написали в информационном портале "РИАМО" со ссылкой на слова врача.
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Психиатр назвал первые признаки депрессии
2 марта, 20:56
Крашкина добавила, что если человек продолжает работать, заботиться о семье, посещать культурные и спортивные мероприятия, то он находится в состоянии естественного истощения из-за жизненных обстоятельств.
Однако, в случае опасного истощения требуется наблюдение у специалиста, а также консультации психотерапевта или психоневролога для восстановления энергетического потенциала и эмоционального состояния.
Девушка - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Весной может ухудшаться самочувствие, предупредила врач
10 марта, 12:01
 
Заголовок открываемого материала