В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента - РИА Новости, 11.03.2026
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента
11.03.2026
МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Трое девятилетних школьников получили ожоги в результате взрыва во время химического эксперимента в школе в испанской провинции Жирона, сообщили в среду власти автономного сообщества Каталония.
"Из-за взрыва в лаборатории школы в Поркерасе (в провинции Жирона
- ред.) служба медицинской помощи (SEM) оказала помощь: одному несовершеннолетнему в тяжелом состоянии, доставленному на вертолете в больницу Vall d`Hebron, одному несовершеннолетнему в тяжелом состоянии, доставленному на машине скорой помощи в больницу Vall d"Hebron", - говорится в публикации властей в социальной сети X.
Как уточнили власти, третий ребенок был доставлен в больницу Josep Trueta в Жироне с легкими травмами. В операции были задействованы два медицинских вертолета, пять машин скорой помощи и одна команда психологов службы SEM.
Телерадиокомпания RTVE отмечает, что эксперимент проводился во дворе школы с группой из примерно 10-12 учеников. Трое пострадавших находились ближе всего к месту проведения опыта, остальные дети находились на более удаленном расстоянии. Причины произошедшего пока выясняются.