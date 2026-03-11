В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента

МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Трое девятилетних школьников получили ожоги в результате взрыва во время химического эксперимента в школе в испанской провинции Жирона, сообщили в среду власти автономного сообщества Каталония.

"Из-за взрыва в лаборатории школы в Поркерасе (в провинции Жирона - ред.) служба медицинской помощи (SEM) оказала помощь: одному несовершеннолетнему в тяжелом состоянии, доставленному на вертолете в больницу Vall d`Hebron, одному несовершеннолетнему в тяжелом состоянии, доставленному на машине скорой помощи в больницу Vall d"Hebron", - говорится в публикации властей в социальной сети X.

Как уточнили власти, третий ребенок был доставлен в больницу Josep Trueta в Жироне с легкими травмами. В операции были задействованы два медицинских вертолета, пять машин скорой помощи и одна команда психологов службы SEM.