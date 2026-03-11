Рейтинг@Mail.ru
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента
18:14 11.03.2026 (обновлено: 18:17 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/ispaniya-2080037669.html
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента - РИА Новости, 11.03.2026
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента
Трое девятилетних школьников получили ожоги в результате взрыва во время химического эксперимента в школе в испанской провинции Жирона, сообщили в среду власти... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:14:00+03:00
2026-03-11T18:17:00+03:00
в мире
жирона
испания
каталония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_0:267:2566:1710_1920x0_80_0_0_9de349e103b7e5fc8b3f30543b0a31b3.jpg
https://ria.ru/20260311/frantsiya-2080035796.html
https://ria.ru/20260310/nii-2079815951.html
жирона
испания
каталония
в мире, жирона, испания, каталония
В мире, Жирона, Испания, Каталония
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента

В Испании 3 детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента в школе

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Трое девятилетних школьников получили ожоги в результате взрыва во время химического эксперимента в школе в испанской провинции Жирона, сообщили в среду власти автономного сообщества Каталония.
"Из-за взрыва в лаборатории школы в Поркерасе (в провинции Жирона - ред.) служба медицинской помощи (SEM) оказала помощь: одному несовершеннолетнему в тяжелом состоянии, доставленному на вертолете в больницу Vall d`Hebron, одному несовершеннолетнему в тяжелом состоянии, доставленному на машине скорой помощи в больницу Vall d"Hebron", - говорится в публикации властей в социальной сети X.
Как уточнили власти, третий ребенок был доставлен в больницу Josep Trueta в Жироне с легкими травмами. В операции были задействованы два медицинских вертолета, пять машин скорой помощи и одна команда психологов службы SEM.
Телерадиокомпания RTVE отмечает, что эксперимент проводился во дворе школы с группой из примерно 10-12 учеников. Трое пострадавших находились ближе всего к месту проведения опыта, остальные дети находились на более удаленном расстоянии. Причины произошедшего пока выясняются.
В миреЖиронаИспанияКаталония
 
 
Заголовок открываемого материала