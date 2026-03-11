Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Испания не планирует участвовать в миссии в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
16:46 11.03.2026
Минобороны: Испания не планирует участвовать в миссии в Ормузском проливе
Минобороны: Испания не планирует участвовать в миссии в Ормузском проливе - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны: Испания не планирует участвовать в миссии в Ормузском проливе
Испания не намерена участвовать в возможной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, о которой ранее заявляла Франция, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны: Испания не планирует участвовать в миссии в Ормузском проливе

Министр обороны: Испания не планирует участвовать в миссии в Ормузском проливе

МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Испания не намерена участвовать в возможной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, о которой ранее заявляла Франция, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес.
"Испания никогда не будет участвовать ни в одной миссии, которая не имеет международной поддержки или мандата - будь то ООН, НАТО или Европейский союз... Мы не знаем, какой будет миссия, которую Франция хочет провести", - приводит слова министра новостное агентство Europa Press.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Премьер Испании призвал отменить право вето в Совбезе ООН
Вчера, 13:06
Она подчеркнула, что инициатива Франции по возможному развертыванию миссии в Ормузском проливе является вопросом Парижа.
При этом Роблес напомнила, что Испания разрешила своему фрегату Cristobal Colon направиться на Кипр для участия в миссии по обеспечению безопасности и защиты в Средиземном море в составе группы, возглавляемой французским авианосцем Charles de Gaulle.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон в среду организует телефонный разговор между лидерами стран "Группы семи" (G7) для обсуждения ситуации вокруг Ирана и растущих цен на энергоносители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Вид на Мадрид - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО
10 марта, 00:59
 
