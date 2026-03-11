Рейтинг@Mail.ru
Испания отозвала посла в Израиле
14:42 11.03.2026 (обновлено: 14:51 11.03.2026)
Испания отозвала посла в Израиле
Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес, говорится в указе министерства иностранных дел королевства, опубликованном в...
испания, израиль, в мире, хосе мануэль альбарес
Испания, Израиль, В мире, Хосе Мануэль Альбарес
Флаги Испании. Архивное фото
МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес, говорится в указе министерства иностранных дел королевства, опубликованном в официальном государственном вестнике Испании (BOE).
"Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги", - говорится в указе.
Согласно документу, решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров 10 марта. Документ подписан королем Испании Филиппом VI и министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом.
