https://ria.ru/20260311/ispaniya-2079969942.html
Испания отозвала посла в Израиле
Испания отозвала посла в Израиле - РИА Новости, 11.03.2026
Испания отозвала посла в Израиле
Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес, говорится в указе министерства иностранных дел королевства, опубликованном в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:42:00+03:00
2026-03-11T14:42:00+03:00
2026-03-11T14:51:00+03:00
испания
израиль
в мире
хосе мануэль альбарес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg
https://ria.ru/20260311/ispaniya-2079937675.html
испания
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_93d5075d3af69e7cc4cf43e7d4d162f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, израиль, в мире, хосе мануэль альбарес
Испания, Израиль, В мире, Хосе Мануэль Альбарес
Испания отозвала посла в Израиле
МИД: Испания отозвала посла в Израиле