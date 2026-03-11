Рейтинг@Mail.ru
Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред - РИА Новости, 12.03.2026
23:56 11.03.2026 (обновлено: 00:03 12.03.2026)
Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред
Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред
в мире
иран
оон
совет безопасности оон
военная операция сша и израиля против ирана
амир саид иравани
сша
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, оон, совет безопасности оон, военная операция сша и израиля против ирана, амир саид иравани, сша, израиль
В мире, Иран, ООН, Совет Безопасности ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Амир Саид Иравани, США, Израиль
Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред

Постпред в ООН Иравани: Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. Иран не признает голосование в Совете безопасности ООН по резолюции с призывом к Исламской Республике остановить атаки против арабских стран, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.
В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран, передавал корреспондент РИА Новости. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР при голосовании воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
"Мы не признаем сегодняшних действий совета. Мы считаем их несправедливыми и незаконными, несовместимыми с Уставом ООН, международным правом и действиями, которые полностью игнорируют установленные принципы, регулирующие определение акта агрессии и нарушения мира", - заявил Иравани в ходе заседания совбеза.
В миреИранООНСовет Безопасности ООНВоенная операция США и Израиля против ИранаАмир Саид ИраваниСШАИзраиль
 
 
