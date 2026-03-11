Рейтинг@Mail.ru
Иран скоро может ударить по арабским центрам данных, сообщил диписточник - РИА Новости, 11.03.2026
23:15 11.03.2026 (обновлено: 23:19 11.03.2026)
Иран скоро может ударить по арабским центрам данных, сообщил диписточник
Иран скоро может ударить по арабским центрам данных, сообщил диписточник
Иран скоро может ударить по арабским центрам данных, сообщил диписточник

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Тегеран может ударить по центрам данных в арабских странах, которые используют Соединённые Штаты в своих военных операциях против Ирана, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"США используют… центры обработки данных арабских стран для оказания поддержки разведывательным и военным операциям против Ирана. Существует вероятность того, что в ближайшие дни Иран может нанести удары по этим центрам", - сказал источник.
Флаг у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
Вчера, 22:28
Кроме этого, как отмечает источник, Вашингтон использует и оптико-волоконную инфраструктуру арабских стран для операций против исламской республики.
При этом, допущение возможности удара по дата-центрам и оптико-волоконной инфраструктуре арабских стран, согласно источнику, основывается на том, что правительства этих арабских стран не предпринимают мер для пресечения "злоупотреблений" со стороны американских военных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Небензя: США действиями против Ирана подставили страны Персидского залива
Вчера, 23:11
 
ИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреВашингтон (штат)
 
 
