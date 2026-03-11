Иран скоро может ударить по арабским центрам данных, сообщил диписточник

ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Тегеран может ударить по центрам данных в арабских странах, которые используют Соединённые Штаты в своих военных операциях против Ирана, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.

При этом, допущение возможности удара по дата-центрам и оптико-волоконной инфраструктуре арабских стран, согласно источнику, основывается на том, что правительства этих арабских стран не предпринимают мер для пресечения "злоупотреблений" со стороны американских военных.