Иран скоро может ударить по арабским центрам данных, сообщил диписточник

ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Тегеран может ударить по центрам данных в арабских странах, которые используют Соединённые Штаты в своих военных операциях против Ирана, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"США используют… центры обработки данных арабских стран для оказания поддержки разведывательным и военным операциям против Ирана. Существует вероятность того, что в ближайшие дни Иран может нанести удары по этим центрам", - сказал источник.
Кроме этого, как отмечает источник, Вашингтон использует и оптико-волоконную инфраструктуру арабских стран для операций против исламской республики.
При этом, допущение возможности удара по дата-центрам и оптико-волоконной инфраструктуре арабских стран, согласно источнику, основывается на том, что правительства этих арабских стран не предпринимают мер для пресечения "злоупотреблений" со стороны американских военных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.