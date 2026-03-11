Рейтинг@Mail.ru
Конфликт в Иране развивается по пути "серьезного стресса", считают эксперты - РИА Новости, 11.03.2026
23:09 11.03.2026
Конфликт в Иране развивается по пути "серьезного стресса", считают эксперты
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что на данный момент конфликт на Ближнем Востоке развивается по пути "серьезного стресса",... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что на данный момент конфликт на Ближнем Востоке развивается по пути "серьезного стресса", который предполагает сильные экономические последствия для региона, следует из пресс-релиза агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив.
Так, сценарий "серьезного стресса", который, как указывает агентство, разворачивается на данный момент, представляет собой затяжной конфликт с участием стран региона и за его пределами, непрекращающиеся широкомасштабные атаки.
S&P отмечает, что этот сценарий предполагает сильное влияние на экономические показатели региона. По мнению агентства, риски несут в себе нарушение добычи нефти, сбои в торговых путях, нестабильные цены на энергоносители, высокий отток капитала и населения, сокращение турпотока, а также затраты на финансирование. Агентство также указывает, что долгосрочное влияние будут иметь расходы на безопасность и снижение иностранных инвестиций.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной
Вчера, 23:04
 
