Решить иранский вопрос может парламентская дипломатия, заявил Слуцкий
Решить иранский вопрос может парламентская дипломатия, заявил Слуцкий - РИА Новости, 11.03.2026
Решить иранский вопрос может парламентская дипломатия, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:04:00+03:00
2026-03-11T23:04:00+03:00
2026-03-11T23:04:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
леонид слуцкий (политик)
rt arabic
госдума рф
россия
сша
иран
в мире, россия, сша, иран, леонид слуцкий (политик), rt arabic, госдума рф
В мире, Россия, США, Иран, Леонид Слуцкий (политик), RT Arabic, Госдума РФ
Решить иранский вопрос может парламентская дипломатия, заявил Слуцкий
Слуцкий: парламентская дипломатия может помочь в решении иранского конфликта
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
"Я представитель парламентской дипломатии, но часто говорят, что парламентская дипломатия может пройти там, где сложно пройти дипломатии официальной. Я не исключаю, в том числе, и задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении этого конфликта и, напротив, не дать ему возможности с каждым днем разрастаться", - сказал Слуцкий
в интервью телеканалу RT Arabic
.
Он отметил, что решение о таком участии и такой механике может быть принято только президентом России
. "Но со своей стороны уверен, что такая необходимость существует – во избежание воспламенения и взрывной реакции стран региона на увеличение агрессии США
и Израиля
против Ирана", - добавил политик.
Слуцкий подчеркнул, что мир видит военное противостояние, которое с каждым днем все больше и больше угрожает разрастись по масштабам, по глубине и по применяемым видам вооружения.
"Мы считаем это совершенно бездумным и опасным. И считал бы, что Россия может использовать свой опыт и потенциал как страны-переговорщика, которая многие конфликты предотвращала, их разрастание, их усугубление. Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днем втягиваются во все большее и более опасное противостояние", - сказал он.
Глава думского комитета также уточнил, что решение о том, будет ли Россия играть подобную миротворческую роль в регионе, принимать будет президент России, но по его мнению, РФ может и должна реализовать свой миротворческий потенциал для того, чтобы данный конфликт был локализован, а затем и вовсе прекращен.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.