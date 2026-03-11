Решить иранский вопрос может парламентская дипломатия, заявил Слуцкий

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

"Я представитель парламентской дипломатии, но часто говорят, что парламентская дипломатия может пройти там, где сложно пройти дипломатии официальной. Я не исключаю, в том числе, и задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении этого конфликта и, напротив, не дать ему возможности с каждым днем разрастаться", - сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT Arabic

Он отметил, что решение о таком участии и такой механике может быть принято только президентом России . "Но со своей стороны уверен, что такая необходимость существует – во избежание воспламенения и взрывной реакции стран региона на увеличение агрессии США Израиля против Ирана", - добавил политик.

Слуцкий подчеркнул, что мир видит военное противостояние, которое с каждым днем все больше и больше угрожает разрастись по масштабам, по глубине и по применяемым видам вооружения.

"Мы считаем это совершенно бездумным и опасным. И считал бы, что Россия может использовать свой опыт и потенциал как страны-переговорщика, которая многие конфликты предотвращала, их разрастание, их усугубление. Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днем втягиваются во все большее и более опасное противостояние", - сказал он.

Глава думского комитета также уточнил, что решение о том, будет ли Россия играть подобную миротворческую роль в регионе, принимать будет президент России, но по его мнению, РФ может и должна реализовать свой миротворческий потенциал для того, чтобы данный конфликт был локализован, а затем и вовсе прекращен.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока