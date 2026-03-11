https://ria.ru/20260311/iran-2080056684.html
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля
Иран будет говорить о перемирии в конфликте с США и Израилем лишь тогда, когда получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем, сообщил РИА Новости иранский
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля
РИА Новости: Иран будет говорить о мире при гарантиях ненападения США и Израиля
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран будет говорить о перемирии в конфликте с США и Израилем лишь тогда, когда получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем, сообщил РИА Новости иранский политический источник.
"Иран убежден, что говорить о прекращении огня возможно лишь тогда, когда тень войны спадет с Ирана
и будут реальные гарантии неповторения любого нападения в будущем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация вокруг Ирана складывается в последнее время так, что в начале США
хотят переговоров, потом нападают, после чего снова начинается перемирие, однако спустя какое-то время напряженность повторяется.
"Это то, что превратилось в замкнутый круг, который не обеспечивает безопасность ни Ирана, ни региона", - добавил собеседник агентства, говоря о сходстве сценариев текущего конфликта с конфликтом Ирана в июне 2025 года.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
