Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран будет говорить о перемирии в конфликте с США и Израилем лишь тогда, когда получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем, сообщил РИА Новости иранский политический источник.

"Это то, что превратилось в замкнутый круг, который не обеспечивает безопасность ни Ирана, ни региона", - добавил собеседник агентства, говоря о сходстве сценариев текущего конфликта с конфликтом Ирана в июне 2025 года.