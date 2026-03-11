Рейтинг@Mail.ru
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2080056684.html
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля
Иран будет говорить о перемирии в конфликте с США и Израилем лишь тогда, когда получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем, сообщил РИА Новости иранский РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:06:00+03:00
2026-03-11T20:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2080049120.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран будет говорить о перемирии при гарантиях ненападения США и Израиля

РИА Новости: Иран будет говорить о мире при гарантиях ненападения США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран будет говорить о перемирии в конфликте с США и Израилем лишь тогда, когда получит гарантии, что атаки не повторятся в будущем, сообщил РИА Новости иранский политический источник.
"Иран убежден, что говорить о прекращении огня возможно лишь тогда, когда тень войны спадет с Ирана и будут реальные гарантии неповторения любого нападения в будущем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация вокруг Ирана складывается в последнее время так, что в начале США хотят переговоров, потом нападают, после чего снова начинается перемирие, однако спустя какое-то время напряженность повторяется.
"Это то, что превратилось в замкнутый круг, который не обеспечивает безопасность ни Ирана, ни региона", - добавил собеседник агентства, говоря о сходстве сценариев текущего конфликта с конфликтом Ирана в июне 2025 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
Вчера, 19:06
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала