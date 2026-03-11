Рейтинг@Mail.ru
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта - РИА Новости, 11.03.2026
19:37 11.03.2026
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора отметили недопустимость вовлечения в... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, россия, оман, персидский залив, сергей лавров
В мире, Россия, Оман, Персидский залив, Сергей Лавров
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора отметили недопустимость вовлечения в конфликт вокруг Ирана третьих стран, в первую очередь государств Персидского залива, заявили в российском дипведомстве.
"Особо отмечена недопустимость вовлечения в конфликт третьих стран, в первую очередь государств Персидского залива, что чревато рисками расширения географии активных военных действий", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
В мире Россия Оман Персидский залив Сергей Лавров
 
 
