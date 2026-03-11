https://ria.ru/20260311/iran-2080053833.html
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта - РИА Новости, 11.03.2026
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора отметили недопустимость вовлечения в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:37:00+03:00
2026-03-11T19:37:00+03:00
2026-03-11T19:37:00+03:00
в мире
россия
оман
персидский залив
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7377299e463bce764a1c39a296cfba.jpg
https://ria.ru/20260311/lavrov-2080051341.html
россия
оман
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_98975cfa0fe5e3a50b9260073b954471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оман, персидский залив, сергей лавров
В мире, Россия, Оман, Персидский залив, Сергей Лавров
Россия и Оман отметили недопустимость расширения иранского конфликта
Лавров и Аль-Бусаиди отметили недопустимость расширения иранского конфликта