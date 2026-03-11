План резолюции России по Ближнему Востоку носит неконфронтационный характер

"Рассчитываем, что дипломатические возможности еще не исчерпаны, стороны проявят необходимую политическую волю и откажутся от дальнейшего насилия. Именно этими задачами мы руководствовались при подготовке российского проекта резолюции СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, который будет рассматриваться сегодня Советом Безопасности. Наш документ, в отличие от текста, который продвигается нашими бахрейнскими коллегами, носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий, в том числе страдания ливанского народа", - сказала она в ходе заседания СБ ООН.