План резолюции России по Ближнему Востоку носит неконфронтационный характер - РИА Новости, 11.03.2026
19:11 11.03.2026
План резолюции России по Ближнему Востоку носит неконфронтационный характер
© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. Представленный Россией проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
Позднее в среду СБ ООН проголосует по двум проектам резолюции. Первый, подготовленный Бахрейном, осуждает атаки Ирана против арабских стран и требует их прекратить. Действия США и Израиля в документе не упоминаются и не осуждаются. Второй, российский, призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке, осуждает атаки против гражданских. В документе РФ нет привязки к конкретным странам. Голосование по обоим проектам ожидается после 15.00 (22.00 мск).
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Военный КСИР утверждает, что Иран уничтожил все базы США на Ближнем Востоке
Вчера, 19:06
"Рассчитываем, что дипломатические возможности еще не исчерпаны, стороны проявят необходимую политическую волю и откажутся от дальнейшего насилия. Именно этими задачами мы руководствовались при подготовке российского проекта резолюции СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, который будет рассматриваться сегодня Советом Безопасности. Наш документ, в отличие от текста, который продвигается нашими бахрейнскими коллегами, носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий, в том числе страдания ливанского народа", - сказала она в ходе заседания СБ ООН.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США продолжают усиливать военное давление на Иран, заявил глава CENTCOM
Вчера, 17:27
 
Ближний ВостокРоссияИранАли ХаменеиАнна ЕвстигнееваООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
