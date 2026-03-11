https://ria.ru/20260311/iran-2080050162.html
План резолюции России по Ближнему Востоку носит неконфронтационный характер
ООН, 11 мар - РИА Новости. Представленный Россией проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
Позднее в среду СБ ООН
проголосует по двум проектам резолюции. Первый, подготовленный Бахрейном
, осуждает атаки Ирана
против арабских стран и требует их прекратить. Действия США
и Израиля
в документе не упоминаются и не осуждаются. Второй, российский, призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке
, осуждает атаки против гражданских. В документе РФ
нет привязки к конкретным странам. Голосование по обоим проектам ожидается после 15.00 (22.00 мск).
"Рассчитываем, что дипломатические возможности еще не исчерпаны, стороны проявят необходимую политическую волю и откажутся от дальнейшего насилия. Именно этими задачами мы руководствовались при подготовке российского проекта резолюции СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, который будет рассматриваться сегодня Советом Безопасности. Наш документ, в отличие от текста, который продвигается нашими бахрейнскими коллегами, носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий, в том числе страдания ливанского народа", - сказала она в ходе заседания СБ ООН.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи
. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана
из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.