Удары США и Израиля затронули 21,5 тысячи гражданских объектов в Иране
Удары США и Израиля затронули 21,5 тысячи гражданских объектов в Иране - РИА Новости, 11.03.2026
Удары США и Израиля затронули 21,5 тысячи гражданских объектов в Иране
Удары США и Израиля затронули уже более 21,5 тысяч гражданских объектов в Иране, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:38:00+03:00
2026-03-11T18:38:00+03:00
2026-03-11T18:38:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
В мире, Иран, США, Израиль, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Удары США и Израиля затронули уже более 21,5 тысячи гражданских объектов в Иране