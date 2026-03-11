В Иране сообщили, что морские порты страны работают стабильно

Рейтинг@Mail.ru
18:13 11.03.2026
Иранские морские порты работают стабильно, суда могут заходить в порты и покидать их, заявил директор сообщества судоходства Ирана Масуд Польме на фоне... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иранские морские порты работают стабильно, суда могут заходить в порты и покидать их, заявил директор сообщества судоходства Ирана Масуд Польме на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Все порты страны в настоящий момент работают на разгрузку и загрузку базовых товаров, этот процесс идет устойчиво. Осуществляется прибытие и отправка судов в портах страны, никаких ограничений на разгрузку товаров нет", - сказал Польме агентству Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Около десяти танкеров возобновили движение в Ормузском проливе
