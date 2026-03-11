https://ria.ru/20260311/iran-2080037492.html
В Иране сообщили, что морские порты страны работают стабильно
В Иране сообщили, что морские порты страны работают стабильно - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране сообщили, что морские порты страны работают стабильно
Иранские морские порты работают стабильно, суда могут заходить в порты и покидать их, заявил директор сообщества судоходства Ирана Масуд Польме на фоне... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:13:00+03:00
2026-03-11T18:13:00+03:00
2026-03-11T18:13:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260311/tankery-2079905147.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране сообщили, что морские порты страны работают стабильно
Mehr: иранские порты работают стабильно, без ограничений