Разведывательный дрон США летает по кругу возле берегов Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
18:00 11.03.2026
Разведывательный дрон США летает по кругу возле берегов Ирана
Разведывательный дрон США летает по кругу возле берегов Ирана
Разведывательный беспилотник ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton летает по круговой траектории над водами Персидского залива вблизи побережья Ирана, выяснило... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
сша
иран
персидский залив
northrop grumman
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
персидский залив
2026
Новости
В мире, США, Иран, Персидский залив, Northrop Grumman, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Разведывательный дрон США летает по кругу возле берегов Ирана

РИА Новости: разведывательный дрон США летает по кругу возле берегов Ирана

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Разведывательный беспилотник ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton летает по круговой траектории над водами Персидского залива вблизи побережья Ирана, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Дрон вылетел с военной авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия около восьми часов назад. В настоящий момент БПЛА кружит над нейтральными водами Персидского залива на высоте приблизительно 14 километров.
Примечательно, что американский беспилотник летает напротив иранского города Бушер, рядом с которым находится атомная электростанция.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ
Вчера, 17:01
 
