"Разрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
17:36 11.03.2026 (обновлено: 19:49 11.03.2026)
"Разрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
Израиль решил сменить тактику после удара Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
туомас малинен
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, туомас малинен, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Туомас Малинен, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Малинен: Израиль изменил свою тактику после ответного удара Ирана

Последствия атаки в Тегеране, Иран
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Израиль решил сменить тактику после удара Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Иран наносит по Израилю такой разрушительный удар, что тот, похоже, решил изменить свою тактику. Вместо цензуры он теперь стремится вызвать сочувствие", — написал он.

Так профессор прокомментировал публикацию Sky News о последствиях ответных атак Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
