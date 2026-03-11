https://ria.ru/20260311/iran-2080025025.html
США продолжают усиливать военное давление на Иран, заявил глава CENTCOM
США продолжают усиливать военное давление на Иран, заявил глава CENTCOM - РИА Новости, 11.03.2026
США продолжают усиливать военное давление на Иран, заявил глава CENTCOM
Глава американского Центрального командования (CENTCOM) генерал Брэдли Купер утверждает, что США продолжают усиливать военное давление на Иран. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:27:00+03:00
2026-03-11T17:27:00+03:00
2026-03-11T17:27:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260310/priznanie-2079591611.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США продолжают усиливать военное давление на Иран, заявил глава CENTCOM
Купер: США продолжают усиливать военное давление на Иран