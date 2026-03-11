Иран в ОЗХО обвинил США и Израиль в ударах по химическим объектам

ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Иран на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинил США и Израиль в ударах по промышленным и химическим объектам в нарушение международного права, заявили в иранском посольстве в Нидерландах.