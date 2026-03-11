Рейтинг@Mail.ru
Иран обвинил США и Израиль в нарушении прав человека
17:04 11.03.2026 (обновлено: 17:11 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/iran-2080017010.html
Иран обвинил США и Израиль в нарушении прав человека
Иран обвинил США и Израиль в нарушении прав человека

Иран назвал удары США и Израиля по гражданским объектом нарушением прав человека

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Иран на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил, что удары США и Израиля по университетам, школам и больницам страны является нарушением прав человека, передали в иранском посольстве в Гааге.
В Гааге с 10 по 13 марта проходит 111-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"На сессии исполсовета ОЗХО Иран подчеркнул, что удары режимов США и Израиля по университетам, школам, больницам и государственным учреждениям, в результате которых погибли мирные жители, в том числе 170 учеников начальной школы, представляют собой серьезное нарушение прав человека и основных гуманитарных принципов", - говорится в заявлении посольства в Х.
 
