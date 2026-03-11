Иран обвинил США и Израиль в нарушении прав человека

ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Иран на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил, что удары США и Израиля по университетам, школам и больницам страны является нарушением прав человека, передали в иранском посольстве в Гааге.