"Уязвимость США". На Западе раскрыли реальный ущерб от ответа Ирана
16:44 11.03.2026 (обновлено: 17:42 11.03.2026)
"Уязвимость США". На Западе раскрыли реальный ущерб от ответа Ирана
Ормузский пролив стал для США камнем преткновения в войне с Ираном, ведь последствия его блокады уже ощущают на себе американские потребители, пишет Süddeutsche РИА Новости, 11.03.2026
"Уязвимость США". На Западе раскрыли реальный ущерб от ответа Ирана

SZ: Ормузский пролив стал решающим полем битвы в войне США и Ирана

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва
Дым на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ормузский пролив стал для США камнем преткновения в войне с Ираном, ведь последствия его блокады уже ощущают на себе американские потребители, пишет Süddeutsche Zeitung.
«
"Ормузский пролив, пожалуй, стал решающим полем битвы. Здесь кроется уязвимость США. Топливо на американских заправках стоит значительно дороже, чем несколько недель назад, что может не понравиться потребителям и, как следствие, республиканцам за восемь месяцев до промежуточных выборов", — говорится в публикации.
Как уточняется, с начала операции в Иране судоходство в этом стратегически важном месте сократилось на 90 процентов. В результате хранилища нефтеэкспортеров переполнены, а добыча нефти неизбежно сокращается. В частности, саудовская нефтяная компания Aramco уже предупредила о "катастрофических последствиях".
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
