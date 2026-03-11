Церемония прошла на площади Энгелаб в Тегеране.
https://ria.ru/20260311/iran-2079986718.html
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля.
2026-03-11T15:36:00+03:00
2026-03-11T15:36:00+03:00
2026-03-11T15:36:00+03:00
видео
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f74ab24c2b9daba135a775c25bf93ec.jpg
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976264_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a01dca807a517a1db078dc9d1808fe0b.jpg
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля. Церемония прошла на площади Энгелаб в Тегеране.
2026-03-11T15:36
true
PT1M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, видео
Видео, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля.
2026-03-11T15:36
true
PT1M56S
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля.