В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
15:36 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2079986718.html
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля.
видео
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля. Церемония прошла на площади Энгелаб в Тегеране.
видео, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, видео
Видео, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля
Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля.
В Иране простились с жертвами авиаударов США и Израиля

Тысячи жителей Ирана простились с военачальниками и мирными жителями, погибшими в результате авиаударов США и Израиля.
Церемония прошла на площади Энгелаб в Тегеране.
 
ВидеоИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
