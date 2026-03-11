Рейтинг@Mail.ru
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2079975571.html
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана
Наземная операция в Иране станет катастрофой для США, пишет UnHerd. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:01:00+03:00
2026-03-11T15:01:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079341033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a04843036816783508d84224e0ab451.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079885747.html
https://ria.ru/20260311/iran-2079923102.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079341033_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_67bd9bc4743d578240ed309a3eb5579b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана

UhHerd: наземная операция в Иране станет катастрофой для США

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Наземная операция в Иране станет катастрофой для США, пишет UnHerd.
"Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем", — говорится в публикации.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
Вчера, 10:27
Отмечается, что обширная территория и высокая численность населения Ирана станут серьезными препятствиями для Вашингтона, кроме того, горный рельеф страны создаст дополнительные проблемы.
Как пишет издание, американские войска столкнутся также с многочисленной иранской армией.
"Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена", — резюмируется в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран
Вчера, 12:25
Полный текст статьи читайте на сате ИноСМИ >>
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала