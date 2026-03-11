https://ria.ru/20260311/iran-2079975571.html
"Сущий ад". На Западе раскрыли тяжелую правду об операции против Ирана
Наземная операция в Иране станет катастрофой для США, пишет UnHerd. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:01:00+03:00
2026-03-11T15:01:00+03:00
2026-03-11T15:01:00+03:00
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Наземная операция в Иране станет катастрофой для США, пишет UnHerd.
"Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем", — говорится в публикации.
Отмечается, что обширная территория и высокая численность населения Ирана
станут серьезными препятствиями для Вашингтона
, кроме того, горный рельеф страны создаст дополнительные проблемы.
Как пишет издание, американские войска столкнутся также с многочисленной иранской армией.
"Учитывая все особенности географии, демографии, военного потенциала и геополитических связей Ирана, перспектива американского вторжения в страну должна быть заведомо исключена", — резюмируется в публикации.
США
и Израиль
28 февраля начали масштабную операцию против Ирана
. В Тель-Авиве
заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном
ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи
. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
.
Полный текст статьи читайте на сате ИноСМИ >>