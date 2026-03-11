Рейтинг@Mail.ru
NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 11.03.2026 (обновлено: 14:58 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/iran-2079972641.html
NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке
NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке
Как минимум 17 американских военных и иных объектов повреждены из-за ответных ударов Ирана, подсчитала газета New York Times на основании спутниковых снимков,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:52:00+03:00
2026-03-11T14:58:00+03:00
в мире
иран
сша
саудовская аравия
али хаменеи
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079026917_0:385:796:833_1920x0_80_0_0_b319029d2dd85915da28df814632e268.jpg
https://ria.ru/20260311/pentagon-2079938150.html
https://ria.ru/20260311/iran-2079923102.html
https://ria.ru/20260311/iran-2079900396.html
иран
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079026917_0:281:796:878_1920x0_80_0_0_11f0062ad4d9e051a68840e09903e37d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, саудовская аравия, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Саудовская Аравия, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке

NYT: не менее 17 военных и иных объектов США повреждены из-за ударов Ирана

© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Как минимум 17 американских военных и иных объектов повреждены из-за ответных ударов Ирана, подсчитала газета New York Times на основании спутниковых снимков, сообщений в верифицированных аккаунтах соцсетей и официальных заявлений.
"New York Times установила как минимум 17 поврежденных американских объектов,.. по некоторым из которых удары были нанесены несколько раз с начала войны", - говорится в статье.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Пентагоне оценили ущерб от удара Ирана по штаб-квартире флота в Бахрейне
Вчера, 13:08
В частности, зафиксированы попадания по 11 военным базам США и иным объектам, что равно примерно половине всех американских объектов в регионе, пишет газета.
Уже в первый день конфликта Иран нанес ответные удары по авиабазам США в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре.
"На спутниковых изображениях видны масштабные повреждения зданий и инфраструктуры связи", - сказано в материале.
Стоимость поврежденного еще предстоит оценить, но среди самых затратных статей – элементы системы ПВО. В частности, спутниковый снимок подтверждает серьезные повреждения радара комплекса ПРО THAAD в Иордании.
"Оборонный бюджет и контрактные документы указывают, что одна радарная установка такого типа может стоить до полумиллиарда долларов", - пишет издание.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран
Вчера, 12:25
В Катаре повреждения получил главный радар системы раннего предупреждения о ракетной атаке и слежения за космосом AN/FPS-132, строительство которого обошлось в 1,1 миллиарда долларов.
Попадания были в комплекс зданий штаба Пятого флота США в Бахрейне, ущерб от первого удара Пентагон оценил в 200 миллионов долларов.
Кроме того, целями иранских ударов становились американские дипмиссии в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран обратился с просьбой к мусульманам и жителям Ближнего Востока
Вчера, 11:16
 
В миреИранСШАСаудовская АравияАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала