NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Как минимум 17 американских военных и иных объектов повреждены из-за ответных ударов Ирана, подсчитала газета Как минимум 17 американских военных и иных объектов повреждены из-за ответных ударов Ирана, подсчитала газета New York Times на основании спутниковых снимков, сообщений в верифицированных аккаунтах соцсетей и официальных заявлений.

"New York Times установила как минимум 17 поврежденных американских объектов,.. по некоторым из которых удары были нанесены несколько раз с начала войны", - говорится в статье.

В частности, зафиксированы попадания по 11 военным базам США и иным объектам, что равно примерно половине всех американских объектов в регионе, пишет газета.

Кувейте и Катаре. Уже в первый день конфликта Иран нанес ответные удары по авиабазам США в Саудовской Аравии

"На спутниковых изображениях видны масштабные повреждения зданий и инфраструктуры связи", - сказано в материале.

Стоимость поврежденного еще предстоит оценить, но среди самых затратных статей – элементы системы ПВО. В частности, спутниковый снимок подтверждает серьезные повреждения радара комплекса ПРО THAAD в Иордании

"Оборонный бюджет и контрактные документы указывают, что одна радарная установка такого типа может стоить до полумиллиарда долларов", - пишет издание.

В Катаре повреждения получил главный радар системы раннего предупреждения о ракетной атаке и слежения за космосом AN/FPS-132, строительство которого обошлось в 1,1 миллиарда долларов.

Попадания были в комплекс зданий штаба Пятого флота США в Бахрейне , ущерб от первого удара Пентагон оценил в 200 миллионов долларов.

Кроме того, целями иранских ударов становились американские дипмиссии в ОАЭ , Кувейте, Саудовской Аравии и Ираке

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля . В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи . Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.