NYT назвала число американских объектов, поврежденных на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Как минимум 17 американских военных и иных объектов повреждены из-за ответных ударов Ирана, подсчитала газета New York Times на основании спутниковых снимков, сообщений в верифицированных аккаунтах соцсетей и официальных заявлений.
"New York Times установила как минимум 17 поврежденных американских объектов,.. по некоторым из которых удары были нанесены несколько раз с начала войны", - говорится в статье.
В частности, зафиксированы попадания по 11 военным базам США и иным объектам, что равно примерно половине всех американских объектов в регионе, пишет газета.
Уже в первый день конфликта Иран нанес ответные удары по авиабазам США в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре.
"На спутниковых изображениях видны масштабные повреждения зданий и инфраструктуры связи", - сказано в материале.
Стоимость поврежденного еще предстоит оценить, но среди самых затратных статей – элементы системы ПВО. В частности, спутниковый снимок подтверждает серьезные повреждения радара комплекса ПРО THAAD в Иордании.
"Оборонный бюджет и контрактные документы указывают, что одна радарная установка такого типа может стоить до полумиллиарда долларов", - пишет издание.
В Катаре повреждения получил главный радар системы раннего предупреждения о ракетной атаке и слежения за космосом AN/FPS-132, строительство которого обошлось в 1,1 миллиарда долларов.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.