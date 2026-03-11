Рейтинг@Mail.ru
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля - РИА Новости, 11.03.2026
14:49 11.03.2026 (обновлено: 14:56 11.03.2026)
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Иран меняет подход к операции против США и Израиля: вместо ответных ударов отныне будет наносить удар за ударом, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом", - цитирует агентство Fars заявление командования.
Иран будет ударять по целям США и Израиля, до их капитуляции, заявил КСИР
Иран будет ударять по целям США и Израиля, до их капитуляции, заявил КСИР
Вчера, 14:28
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
Вчера, 14:06
 
