Рейтинг@Mail.ru
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/iran-2079956816.html
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
Арсенал дронов и ракет сделали Иран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США когда-либо сталкивались, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:06:00+03:00
2026-03-11T14:06:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d64995165b10173417b1287df4b3798.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079923102.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101289_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e84e9002d702562e6f3744fda09d837a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ

Bloomberg: США еще не сталкивались с противником как Иран

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Арсенал дронов и ракет сделали Иран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США когда-либо сталкивались, передает агентство Блумберг.
"Арсенал ударных дронов и баллистических ракет сделал Тегеран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США когда-либо сталкивались", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Не осталось ходов". На Западе рассказали о провале США при атаке на Иран
Вчера, 12:25
 
В миреСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала