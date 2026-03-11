https://ria.ru/20260311/iran-2079956816.html
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
Арсенал дронов и ракет сделали Иран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США когда-либо сталкивались, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:06:00+03:00
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
