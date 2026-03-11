https://ria.ru/20260311/iran-2079942758.html
Иран заявил об атаке на управление военной разведки Израиля
Военные Ирана в среду атаковали управление израильской военной разведки, а также различные цели на территории Израиля, в том числе одно из зданий военно-морской РИА Новости, 11.03.2026
Иран заявил об атаке на управление военной разведки Израиля
