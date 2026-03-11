Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США - РИА Новости, 11.03.2026
12:50 11.03.2026
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США - РИА Новости, 11.03.2026
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США
Трудно говорить о степени достоверности сообщений про якобы предъявленные требования Ирана к США для возобновления переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2026
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Трудно говорить о степени достоверности сообщений про якобы предъявленные требования Ирана к США для возобновления переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И, конечно же, в наше время трудно говорить о степени достоверности этой информации. Является ли это какой-то правдивой информацией или информационным вбросом. Тут определенная доля сомнения должна всегда присутствовать", - сказал Песков журналистам.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров. Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
