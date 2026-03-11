https://ria.ru/20260311/iran-2079932146.html
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США - РИА Новости, 11.03.2026
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США
Трудно говорить о степени достоверности сообщений про якобы предъявленные требования Ирана к США для возобновления переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:50:00+03:00
2026-03-11T12:50:00+03:00
2026-03-11T12:50:00+03:00
в мире
иран
сша
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92363/30/923633043_0:159:2950:1818_1920x0_80_0_0_8519518bc8ced2af2be49c56c680dbe3.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92363/30/923633043_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_5312496d3776c32982e12bbd515752ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США
Песков усомнился в достоверности информации о требованиях Ирана к США