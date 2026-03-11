https://ria.ru/20260311/iran-2079926458.html
Песков рассказал о контактах с руководством Ирана
Песков рассказал о контактах с руководством Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Песков рассказал о контактах с руководством Ирана
Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана и иранской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
Иран, Россия, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Песков рассказал о контактах с руководством Ирана
Песков: Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана